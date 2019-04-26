﻿ Легализуемся! Латвийцы отказываются от пиратских тв-тарелок, Mixnews.lv

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Число нелегальных подключений домохозяйств к платному ТВ в прошлом году сократилось на 19,5%, по сравнению с 2017 годом. Соответственно, на 19,8% (т.е. на 37 000) сократилось число жителей, пользующихся нелегальными подключениями к платному ТВ — с 187 000 жителей в 2017 году до 150 000 жителей в прошлом году. Об этом говориться в исследовании "Объемы нелегальной трансляции платного ТВ в Латвии", которое провели профессор Арнис Саука и общество "За легальный контент!".

Общество "За легальный контент" ведет исследования нелегальных подключений к ТВ уже три года, и согласно полученным данным, число домохозяйств, подключенных к платным сервисам ТВ нелегально сократилось на 36% (или 38 000 домохозяйств) — с 100 000 в 2015 году до 62 000 в 2018 году.

Расчеты, приведенные в исследовании профессора Арниса Сауки, показали, что нелегальные подключения к ТВ нанесли государству ущерб в размере 6,2 миллиона евро убытков от недополученных налогов. В сравнении с предыдущим периодом сократился и объем ущерба, понесенного государством — на 3,7 миллиона евро; по сравнению с 2015 годом это сокращение составило 5,8 миллиона евро.

"Хотя число незаконных подключений к ТВ в Латвии все еще высоко, настал момент, когда в Международный день защиты интеллектуальной собственности руководитель общества, выступающего за использование легального контента, может с радостью сообщить, что Латвия может наконец-то передать звание "пиратской державы" другой стране. Правовая культура общества все еще развивается, и лучших результатов можно желать всегда, поэтому, на мой взгляд, важно увидеть положительные тенденции, и я уверена в том, что легальное использование контента в Латвии станет нормой, а не исключением", — сообщила исполнительный директор общества "За легальный контент!" Даце Котзева, подчеркнув, что сокращение числа домохозяйств с незаконными подключениями к ТВ стало возможным, благодаря пониманию Государственной полицией особенностей этой сферы, а также повышением эффективности ее работы с каждым годом.

В результате целенаправленной работы Государственной полиции в 2018 году было возбуждено 11 уголовных процесса о незаконной поставке аудиовизуального контента, 3 процесса были переданы на уголовное преследование, и одно лицо было наказано за незаконную ретрансляцию телевизионного контента. Впервые в истории страны обвинительный приговор был вынесен за незаконную ретрансляцию телевизионных материалов: телевизионному пирату было назначено уголовное наказание и 200 часов принудительных работ. В административной сфере за прошлый год было проведено 135 проверок и возбуждено 48 дел об административных правонарушения, была прекращена деятельность двух крупнейших в Латвии сайтов, занимающихся незаконной трансляцией фильмов, на каждом из которых без лицензии было опубликовано около 2000 кинофильмов. Всего на сайтах было зарегистрировано 42 000 постоянных пользователей. Один из сайтов за месяц получил более 1 миллиона запросов о просмотре фильмов.