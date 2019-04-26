﻿ По рижским улицам ходят военные, жителей просят не беспокоиться, Mixnews.lv

По рижским улицам ходят военные, жителей просят не беспокоиться (56)
Сегодня в Риге начались учения по ориентированию на местности для бойцов и ополченцев Земессардзе. Об этом сообщает Министерство обороны. Людей в форме можно будет встретить в центре столицы, Гризинькалнсе, Агенсклнсе, Торнякалнсе, Дзегужкалнсе, Ильгюциемсе, Чиекуркалнсе и на Тейке.
Во время учений военнослужащие и земессарги одеты в военную форму, однако без оружия и экипировки.
В учениях принимают участие около 200 земессаргов 1-й Рижской бригады, Военная полиция, военнослужащие Штабного батальона, Национальной академии обороны Латвии, контингента НАТО и др.
Rīgā notiks orientēšanās mācības karavīriem un zemessargiem: https://t.co/aShnUxqw0l pic.twitter.com/NXo34KwDHi— NBS (@Latvijas_armija) 26 апреля 2019 г.
Цель учений — улучшить знание военных об особенностях территории Риги, создать лучшую почву для сотрудничества между группами, а также другие задачи. Учения по ориентированию пройдут на улицах Риги, где им придется искать конкретные объекты в разных районах столицы.