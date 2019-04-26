﻿ По рижским улицам ходят военные, жителей просят не беспокоиться, Mixnews.lv

По рижским улицам ходят военные, жителей просят не беспокоиться (56)

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Общество | 26 апреля 2019 года, 10:36

Сегодня в Риге начались учения по ориентированию на местности для бойцов и ополченцев Земессардзе. Об этом сообщает Министерство обороны. Людей в форме можно будет встретить в центре столицы, Гризинькалнсе, Агенсклнсе, Торнякалнсе, Дзегужкалнсе, Ильгюциемсе, Чиекуркалнсе и на Тейке.

Во время учений военнослужащие и земессарги одеты в военную форму, однако без оружия и экипировки.

В учениях принимают участие около 200 земессаргов 1-й Рижской бригады, Военная полиция, военнослужащие Штабного батальона, Национальной академии обороны Латвии, контингента НАТО и др.

Цель учений — улучшить знание военных об особенностях территории Риги, создать лучшую почву для сотрудничества между группами, а также другие задачи. Учения по ориентированию пройдут на улицах Риги, где им придется искать конкретные объекты в разных районах столицы.

Комментарии 56
Пацифист 6 часов назад
Меня, как пацифиста, люди в любой военной форме нервируют. Хотят воевать - пусть воюют во всяких горячих точках, боятся восточного соседа - пусть выстроятся вдоль границы и сидят там сколько угодно, хотят тренироваться - пусть бегают по лесам - все грибные места уже в Адажах заграбастали, всё мало - в город теперь лезут. Это же люди, которых учат убивать людей, зачем людей с поломанной психикой пускать в среду обычных людей? :(
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Latviešu Patriots 6 часов назад
Lai tik pamēģina spert savas smirdīgās pleznas Jaunajā Teikā! Fiksi dabūs pa šņukuriem Ha ha ha
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Рыцарь 5 часов назад
Можешь успокоиться. Россия не нападет. Суть в том что 8 веков назад предки латышей и русские пошли разными путями цивилизационного развития. Российская и латышская культуры несовместимы. Поэтому Россия не смогла сохранить контроль над Латвией, а Латвия над Абрене. Вы бы лучше думали как мирно жить русским и латышам в Латвии . Русские в Латвии живут уже около 1000 лет . Латвия и Россия не могут ужиться в одном государстве, но русские и латыши могут мирно жить в одной стране .
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