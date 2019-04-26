﻿ По рижским улицам ходят военные, жителей просят не беспокоиться, Mixnews.lv

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Сегодня в Риге начались учения по ориентированию на местности для бойцов и ополченцев Земессардзе. Об этом сообщает Министерство обороны. Людей в форме можно будет встретить в центре столицы, Гризинькалнсе, Агенсклнсе, Торнякалнсе, Дзегужкалнсе, Ильгюциемсе, Чиекуркалнсе и на Тейке.

Во время учений военнослужащие и земессарги одеты в военную форму, однако без оружия и экипировки.

В учениях принимают участие около 200 земессаргов 1-й Рижской бригады, Военная полиция, военнослужащие Штабного батальона, Национальной академии обороны Латвии, контингента НАТО и др.

Цель учений — улучшить знание военных об особенностях территории Риги, создать лучшую почву для сотрудничества между группами, а также другие задачи. Учения по ориентированию пройдут на улицах Риги, где им придется искать конкретные объекты в разных районах столицы.