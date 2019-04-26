﻿ В Латвии пройдет "Большая толока", Mixnews.lv

В Латвии пройдет "Большая толока" (30)

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Общество | 26 апреля 2019 года, 13:29

В преддверии "Большой толоки", которая состоится 27 апреля, латвийцы на интернет-сайте talkas.lv до четверга отметили 1389 мест по всей территории Латвии, где пройдет субботник, сообщил представитель организатора акции Кристап Грецкис.

В этом году организаторы субботника призывают людей не только собирать мусор, но и сразу же его сортировать.

"Думая о следующих 100 годах Латвии, в этом году мы хотим поднять традицию субботника на новый уровень, акцентируя внимание на образовании общества и информировании о мировых процессах в сфере охраны окружающей среды, так как Латвия не может жить в отрыве от всего мира. Более того - мы являемся одной из тех стран мира, которая в сфере заботы об окружающей среде может стать примером для других стран мира", - отметила руководитель Большого субботника Вита Яунземе.

За десять лет проведения Большого субботника в нем приняли участие около 500 000 человек.

В этом году "Большая Толока" состоится 27 апреля и в рамках акции людей призывают не только собирать отходы, но также сортировать их во время сбора.

Комментарии 30
Латвиец2 часа назад
Во первых - давайте не будем мусорить ! Во вторых пускай организации которые отвечают за уборку и получают деньги из бюджета делают свою работу ! В третьих субботники всегда были нужны чтобы привести впорядок территории после зимы , а не чтоб убирать за свинолюдьми , которые выбрасывают свой ненужный хлам там где им удобно. А полиция , которая живет на наши налоги , должна в первую очередь следить за порядком!
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Порядочный3 часа назад
Кто свинячит тот пусть за собой и убирает я вам не прислуга.
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Patriot3 часа назад
Tàpàt piedalìsies ka 18.novembrì un 16.martà,bezdej?
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