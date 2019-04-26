﻿ ФОТОГАЛЕРЕЯ: как военные осваивали территорию Риги, Mixnews.lv

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В Риге прошли учения по ориентированию на местности для бойцов и ополченцев Земессардзе. Людей в форме можно было встретить в центре столицы, Гризинькалнсе, Агенсклнсе, Торнякалнсе, Дзегужкалнсе, Ильгюциемсе, Чиекуркалнсе и на Тейке.

Цель учений — улучшить знание военных об особенностях территории Риги, создать лучшую почву для сотрудничества между группами, а также другие задачи.

Фото: flickr.com/photos/latvijas_armija