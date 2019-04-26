﻿ ФОТОГАЛЕРЕЯ: как военные осваивали территорию Риги, Mixnews.lv

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ФОТОГАЛЕРЕЯ: как военные осваивали территорию Риги (67)

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Общество | 26 апреля 2019 года, 19:36

В Риге прошли учения по ориентированию на местности для бойцов и ополченцев Земессардзе. Людей в форме можно было встретить в центре столицы, Гризинькалнсе, Агенсклнсе, Торнякалнсе, Дзегужкалнсе, Ильгюциемсе, Чиекуркалнсе и на Тейке.

Цель учений — улучшить знание военных об особенностях территории Риги, создать лучшую почву для сотрудничества между группами, а также другие задачи.

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Фото: flickr.com/photos/latvijas_armija

Комментарии 67
Саня 16 часов назад
чё, как туристы погуляли, селфи поделали, потом пошли бургеров пожрали и всё это дело пивасом залили, ночью в клубняк пойдут и всё за счёт наших налогов
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Алекс 16 часов назад
От кого Ригу будут зачищать ,если и так она потихоньку стновится все малочисленнее без всяких Земессаргов?))
Скоро в некоторых местах в центре вообще можно будет проводит полномасштабные ученья с боевыми патронами-ни людей,ни бл...дей.
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братан 16 часов назад
Мосты закрыли,военное положение ввели!!! Лепота!!!
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