﻿ Жена Гобземса рассказала о выстрелах возле их дома, Mixnews.lv

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Супруга депутата Сейма, бывшего кандидата в премьер-министры Латвии Алдиса Гобземса Криста рассказала о том, как перед выборами в Сейм около их дома раздались выстрелы. Об этом пишет NRA со ссылкой на материал издания Santa.

По словам Кристы, им до сих пор неизвестно, что это были за выстрелы.

"В тот вечер мы с Алдисом и Адрианом были в бассейне. Пережить нечто подобное, конечно, не очень приятно, но я не могу сказать, что была в ужасе", - рассказала Криста.

Также она призналась, что замечала слежку за собой. По словам Кристы, она собственными глазами видела, как незнакомые люди наблюдали за их домом из многоквартирного дома напротив.

Как отмечает Santa, о выстрелах несколько месяцев назад сообщал и сам Гобземс.

"У упомянутого факта было четверо взрослых свидетелей (также их [выстрелы] должны были слышать и соседи), если вдруг кто-то думает, что я все придумал", - написал Гобземс у себя в Facebook.

Напомним, Гобземс стал депутатом 13-го Сейма в составе партии KPV LV. Однако в феврале он был исключен сначала из фракции, а затем и из самой партии. Исключение инициировал другой лидер KPV LV Артус Кайминьш. По словам Кайминьша, претензии к Гобземсу связаны с "систематическим подрывом имиджа партии", также, по его словам, было "много патологической лжи", которую Гобземс озвучивал и с трибуны Сейма.