﻿ В субботу в Латвии может быть побит рекорд жары, Mixnews.lv

В субботу в Латвии может быть побит рекорд жары (2)

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Общество | 26 апреля 2019 года, 20:43

В субботу в Латвии станет еще на градус теплее, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха днем поднимется до +23..+27 градусов, и рекорд тепла для 27 апреля будет превзойден как на отдельных станциях метеонаблюдений, так и в Латвии в целом. Более низкая температура воздуха сохранится на части морского побережья.

Погода будет преимущественно сухая и солнечная, местами возможны дождь и гроза.

Будет преобладать слабый восточный, юго-восточный ветер, на морском побережье - бриз.

Минимальная температура воздуха ночью - от +5 до +14 градусов.

В Риге в субботу ожидается небольшая облачность, без осадков, слабый восточный ветер во второй половине дня сменится более холодным северным ветром. Температура воздуха на рассвете опустится до +14 градусов, местами в пригородах - до +9 градусов. Днем воздух прогреется до +26 градусов, вблизи моря будет намного прохладнее.

До сих пор самая высокая температура воздуха в Латвии 27 февраля была зарегистрирована в 1993 году - +25,6 градуса.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 2
берегите лес, мать вашу 5 часов назад
погода сдвинулась во всем мире.
Не жгите траву, не бросайте спички, сигареты,
зарывайте костры.
Очень жалко горящий лес. Такие деревья, только расцветать.
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Patriot 15 часов назад
Tiesàm izcili skaists pavasaris mùsu Latvijà.
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