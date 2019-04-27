﻿ Открытие мотосезона: в Риге перекрыли набережную, Mixnews.lv

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В связи с мероприятием "Открытие мотосезона 2019" во многих местах Риги ограничат движение, а также закроют участок набережной 11 Ноября.

Сегодня, с 13:00 до 14:00, пройдет парад мотоциклистов по маршруту: т/ц Mols (ул. Краста, 46), затем поворот налево на улицу Краста, далее по Южному мосту и улицам Зиепниеккална – Мукусалас – Кугю – Триядибас – Ранькя дамбис – Баласта дамбис – Вантовый мост – Кр. Валдемара –бульв. Калпака – Пулквежа Бриежа – Ханзас – Экспорта – набережная 11 ноября.

С 8 часов утра до 22 часов вечера 27 апреля закроют движение для транспортных средств по набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас.

С 8 часов утра 26 апреля до 22 часов вечера 27 апреля остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена на правой стороне набережной 11 Ноября на участке Бискапа гате до Полю гате. В свою очередь с 20 часов вечера 26 апреля до 22 часов вечера 27 апреля запретят остановку и стоянку на набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас.

В субботу, 27 апреля, с 13.00 до 14.00 пройдет парад мотоциклистов по маршруту: место старта около т/ц Mols (ул. Краста, 46), затем поворот налево на ул. Краста, далее по Южному мосту, ул. Зиепниеккалнса, ул. Мукусалас, ул. Кугю, ул. Триядибас, Ранькя дамбис, Баласта дамбис, Вантовому мосту, ул. Кр. Валдемара, бульв. Калпака, ул. Пулквежа Бриежа, ул. Ханзас, ул. Экспорта, набережной 11 Ноября.

Во время парада закроют движение для транспортных средств на указанном маршруте и на пересекающих маршрут улицах (кроме транспортных средств участников мероприятия и оперативного транспорта). Движение общественного транспорта на указанном маршруте будет регулироваться или закрываться исходя из необходимости.

Движение общественного транспорта на указанном маршруте будет регулироваться или закрываться по мере необходимости.

Более подробная информация о пробках и объездных путях размещена на сайте Waze.