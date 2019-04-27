﻿ Большинство латвийцев копят деньги на высшее образование детей, Mixnews.lv

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Большинство родителей в Латвии (88%), которые делают накопления на будущее своих детей, хотят чтобы их дети потратили эти деньги на оплату обучения в вузах или колледжах. Между тем, молодые люди хотели бы, чтобы накопленные родителями средства в дальнейшем были направлены на первый взнос на покупку собственного жилья, пишет LA.lv со ссылкой на исследование SEB banka.

Результаты опроса, проведенного банком, показали, что треть родителей создают накопления на будущее своих детей, считая, что финансовая поддержка поможет их отпрыскам достичь своих целей. Большая часть (88%) родителей хотят, чтобы дети главным образом использовали бы эти средства на оплату учебы. Треть в качестве цели отметили первый взнос за квартиру, третий наиболее популярный вариант — на покупку первого автомобиля.

Несмотря на то, что большинство респондентов (40%) видят своих детей в будущем предпринимателями, накопления на начало бизнеса для своих детей делают лишь 10% родителей. Наименее популярно накопление на путешествия — такую цель выбирают лишь 7% родителей, делающих накопления для своих детей.

Результаты опроса также показали, что родители, чьи доходы составляют меньше 500 евро по сравнению с теми, у кого доходы превышают 1 500 евро в месяц, значительно чаще копят средства на образование, реже на жилье и совсем отметают вариант накоплений на путешествия.

В то же время использовать накопленный капитал на начало собственного бизнеса подумывают 19% молодых людей, а потратить деньги на путешествия предпочти бы 9% опрошенных.