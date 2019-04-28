﻿ "Эффект моста": пациенты сами добираются до больниц, Mixnews.lv

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Закрытие Деглавского моста и ограничение движения по Брасовскому мосту поспособствовало увеличению числа пациентов в больнце им. Страдыня, пишет портал Rus.LSM.lv.

Из-за больших заторов на дорогах столицы Служба неотложной медицинской помощи выезжает только к людям, чьей жизни угрожает опасность. Остальные, решившие по какой-либо причине не обращаться к семейному врачу или в поликлинику, до больниц добираются самостоятельно. В расположенной в Пардаугаве больнице Страдиня таких пациентов стало в два раза больше.

Медучреждение связывает происходящее с тем, что горожане прислушались к призывам Службы неотложной медицинской помощи.

«Число пациентов, которые сами приходят за помощью, удвоилось. Мы вынуждены справляться с рекордным числом пациентов — 200 в сутки. То, что мы можем делать — попросить обратиться в ближайшую поликлинику. Мы не отказываем, но предупреждаем, что ожидание продлится 3-4 часа и больше», — отметила глава Центра неотложной медицины Анита Калея.

Она тоже обратилась к жителям с просьбой, чтобы те всегда оценивали, так ли остра проблема, не удобнее ли самому обратиться к семейному врачу, который направит на анализы, или в ближайшее лечебное учреждение, где доступны семейные врачи.

В Риге «скорую» вызывают в среднем 400 раз в сутки. В половине случаев хватило бы звонка семейному врачу. В рабочие дни с 17.00 до 8.00, а также в выходные и праздники консультацию можно получить, позвонив по специальному номеру — 66016001, медики дают советы по-русски, по-латышски и по-английски. По субботам в медцентрах и поликлиниках работают дежурные врачи.

Движение по путепроводу ул. Аугуста Деглава перекрыто с 5 часов утра четверга, 25 апреля.

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