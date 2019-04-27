﻿ В воскресенье станет холоднее, Mixnews.lv

В воскресенье станет холоднее (2)
В воскресенье в Латвию с порывистым восточным, северо-восточным метром придет более холодный воздух, прогнозируют синоптики.
Погода будет в основном солнечной. Скорость ветра порывами утром и днем составит 11-16 метров в секунду.
Минимальная температура ночью составит +7..+15 градусов, максимальная днем - от +16 на северо-востоке страны до +24 на юго-западе, а на Курземском побережье Рижского залива будет только +11..+15 градусов.
В Риге в воскресенье будет солнечно, без осадков. Ночью похолодает до +13 градусов, днем потеплеет до +21.
Rīga pirms nedēļas un šodien. https://t.co/C1ThPn20l0 pic.twitter.com/qAGcBwDME6— Jānis Trallis (@meteozinas) 26 апреля 2019 г.
Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, завтра вечером в Латвию придут холодные воздушные массы из Арктики. Если ночью разойдутся облака и утихнет ветер, местами будут побиты рекорды холода — температура воздуха опустится до -5 и даже ниже. Ожидаются осадки, помимо дождя возможны также град и снег.
Фото: twitter.com/meteozinas