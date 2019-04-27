﻿ Побит еще один национальный рекорд тепла, Mixnews.lv

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Побит еще один национальный рекорд тепла (4)

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Общество | 27 апреля 2019 года, 16:42

Сегодня во второй половине дня температура воздуха по всей Латвии превысила 24 градуса, а в некоторых местах достигла отметки в 27 градусов — это новый национальный рекорд тепла для 27 апреля, свидетельствует информация Центра среды, геологии и метеорологии.

Прошлый рекорд был зафиксирован в 1993 году в Руцаве и составлял +26,5 градусов.

Сегодня носчью температура начнет опускаться, а в начале мая возможны новые рекорды холода.

В ночь на понедельник на северо-востоке, а после — и в других регионах ожидаются сильные заморозки: температура местами упадет ниже нуля. Днем будет в основном солнечно, но температура не поднимется выше +20.

Фото: flickr.com/ivan1311

Комментарии 4
.... 11 часов назад
Национальный рекорд??? Причем тут нация? Латывши качегарили?
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yes 11 часов назад
а не устроить ли по этому поводу свистопляски этак на лямов 100?
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ха 11 часов назад
тут все уникально,даже погода,не такая как во всем мире.
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