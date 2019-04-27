﻿ Побит еще один национальный рекорд тепла, Mixnews.lv

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Сегодня во второй половине дня температура воздуха по всей Латвии превысила 24 градуса, а в некоторых местах достигла отметки в 27 градусов — это новый национальный рекорд тепла для 27 апреля, свидетельствует информация Центра среды, геологии и метеорологии.

Прошлый рекорд был зафиксирован в 1993 году в Руцаве и составлял +26,5 градусов.

Сегодня носчью температура начнет опускаться, а в начале мая возможны новые рекорды холода.

В ночь на понедельник на северо-востоке, а после — и в других регионах ожидаются сильные заморозки: температура местами упадет ниже нуля. Днем будет в основном солнечно, но температура не поднимется выше +20.

Фото: flickr.com/ivan1311