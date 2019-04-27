﻿ Побит еще один национальный рекорд тепла, Mixnews.lv

Побит еще один национальный рекорд тепла (4)
Общество | 27 апреля 2019 года, 16:42
Сегодня во второй половине дня температура воздуха по всей Латвии превысила 24 градуса, а в некоторых местах достигла отметки в 27 градусов — это новый национальный рекорд тепла для 27 апреля, свидетельствует информация Центра среды, геологии и метеорологии.
Прошлый рекорд был зафиксирован в 1993 году в Руцаве и составлял +26,5 градусов.
Сегодня носчью температура начнет опускаться, а в начале мая возможны новые рекорды холода.
В ночь на понедельник на северо-востоке, а после — и в других регионах ожидаются сильные заморозки: температура местами упадет ниже нуля. Днем будет в основном солнечно, но температура не поднимется выше +20.
Фото: flickr.com/ivan1311
Национальный рекорд??? Причем тут нация? Латывши качегарили?
110
Ответить
а не устроить ли по этому поводу свистопляски этак на лямов 100?
18
Ответить
тут все уникально,даже погода,не такая как во всем мире.
14
Ответить
Показать все (4)