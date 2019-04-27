﻿ Латвия опережает Литву и Эстонию по количеству самоуправлений, Mixnews.lv

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Их трех стран Балтии в Латвии самое большое количество самоуправлений - 119, а Эстония лидирует по числу местных депутатов. В Эстонии во всех 79 муниципалитетах работают 1729 депутатов, и это при том, что население этой страны меньше двух других стран, оно составляет 1,316 млн человек.

В Латвии с населением 1,95 млн человек в 119 городских и краевых думах трудятся 1614 депутатов.

У Литвы наименьшее число местных депутатов и самоуправлений - 1502 и 60. Это почти на 200 человек меньше, чем в Эстонии и на 100 депутатов меньше по сравнению с Латвией. Стоит отметить, что в этой стране живет наибольшее число жителей - 2,84 млн.

Напомним, Латвийское министерство охраны окружающей среды и развития представило план административной реформы. Вместо 119 нынешних самоуправлений останется только 35. По планам министерства, из 1614 местных депутатов останется только 686 — остальные 928 депутатских должностей будут упразднены.

Фото: janisroze.lv