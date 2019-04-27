﻿ На Деглавском мосту устроили пикник, Mixnews.lv

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Сегодня на Деглавском мосту в 16:00 начался большой пикник. Организаторами пикника являются активисты Riga Tactical Urbanists и общество жителей района Авоту.

Организаторы призывали всех желающих брать с собой столы, кресла, пледы, музыкальные инструменты, настольные игры и другие вещи, которые сделают пикник весёлым. В описании мероприятия указано, что закрытый Деглавский путепровод стал большим общественным пространством, которое при других условиях недоступно.

Среди присутствующих замечены министр сообщения Талис Линкайтс и член "Нового Единства", экс-депутат Сейма Алексей Лоскутов.

Активисты Riga Tactical Urbanists ранее стали известны благодаря своей акции, в которой призывали в рижские ямы посадить деревья.