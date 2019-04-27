﻿ На Деглавском мосту устроили пикник, Mixnews.lv

На Деглавском мосту устроили пикник (10)
Общество | 27 апреля 2019 года, 17:01
Сегодня на Деглавском мосту в 16:00 начался большой пикник. Организаторами пикника являются активисты Riga Tactical Urbanists и общество жителей района Авоту.
Организаторы призывали всех желающих брать с собой столы, кресла, пледы, музыкальные инструменты, настольные игры и другие вещи, которые сделают пикник весёлым. В описании мероприятия указано, что закрытый Деглавский путепровод стал большим общественным пространством, которое при других условиях недоступно.
Среди присутствующих замечены министр сообщения Талис Линкайтс и член "Нового Единства", экс-депутат Сейма Алексей Лоскутов.
Активисты Riga Tactical Urbanists ранее стали известны благодаря своей акции, в которой призывали в рижские ямы посадить деревья.
мы пришли к капитализму,самому прекрасному, мост закрыли? а нам по хуй,потому и празднуем!
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вусраинская культура во всей красе, у самих ни одного праздника своего, скоро будет как в латвии - одна вековая боль, нытьё и сопли пузырями
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Убрать там мусор за собой и другим не забудьте только,дворников там не будет
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