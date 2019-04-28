﻿ Православные всего мира отмечают Пасху, Mixnews.lv

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Сегодня, 28 апреля, православные во всем мире встречают главный праздник христиан - Пасху, или Светлое Воскресение Христово.

Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником и отметил, что Пасха – это праздник победы над смертью.

"Светская культура сторонится и боится даже размышления о том, что произойдет с нами по ту сторону земного бытия. Для неверующего сознания это и по сей день остается загадкой и неразрешимым вопросом. Однако, мы, христиане, прямо отвечаем на него и не боимся отвечать. Потому что мы празднуем победу Христа над смертью, злейшим врагом человеческого рода", - сказал патриарх в своем обращении.

Также с Пасхой всех православных Латвии поздравил митрополит Александр. В своем обращении он отметил важность самопожертвования Иисуса Христа.

"Претерпев Крестные страдания, Христос побеждает смерть и силы ада, открывая путь всякому человеку, пройдя земные страдания, наследовать вечную жизнь в Царствии Небесном, куда и призывает нас вознесшийся на Небо Христос. Христос искупил нас Своей драгоценной Кровию, и мы, верующие христиане, имеем глубокое упование и надежду воскресения и жизни вечной", - сказал митрополит.

Пасха - это христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа через 3 дня после его казни. Католики и лютеране отметили Пасху неделю назад.

Фото: Pxhere