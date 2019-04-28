﻿ От детей до президента: в Латвии прошла Большая толока, Mixnews.lv

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Вчера, 27 апреля, в Латвии прошлая "Большая толока", мероприятие, на котором жители Латвии убирают мусор на всей территории страны.

В этом году толока прошла в 1412 местах в Латвии и в 10 местах за ее пределами. Самыми активными были жители окрестностей Риги. Об этом сообщила представитель "Большой толоки" Гита Саука.

Также он отметила, что в этом году впервые в толоке участвуют граждане Латвии, проживающие в Шотландии. В городе Абердин толока пройдет сегодня, 28 апреля.

В этом году в "Большой толоке" принял участие и президент Латвии, Раймонд Вейонис. Он работал в Тукумском крае.

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p lang="lv" dir="ltr">Valsts prezidents @Vejonis un I.Vējones kundze #LielāTalka kopā ar