﻿ От детей до президента: в Латвии прошла Большая толока, Mixnews.lv

От детей до президента: в Латвии прошла Большая толока (12)
Общество | 28 апреля 2019 года, 09:09
Вчера, 27 апреля, в Латвии прошлая "Большая толока", мероприятие, на котором жители Латвии убирают мусор на всей территории страны.
В этом году толока прошла в 1412 местах в Латвии и в 10 местах за ее пределами. Самыми активными были жители окрестностей Риги. Об этом сообщила представитель "Большой толоки" Гита Саука.
Также он отметила, что в этом году впервые в толоке участвуют граждане Латвии, проживающие в Шотландии. В городе Абердин толока пройдет сегодня, 28 апреля.
В этом году в "Большой толоке" принял участие и президент Латвии, Раймонд Вейонис. Он работал в Тукумском крае.
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p lang="lv" dir="ltr">Valsts prezidents @Vejonis un I.Vējones kundze #LielāTalka kopā ar
В лесах только на государственном написано не бросать мусор ,я понял так что только титульная
часть населения этим грешит пусть и собирает.