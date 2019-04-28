﻿ В 2018 году меньше Латвии беженцев принимали только Эстония и Лихтенштейн, Mixnews.lv

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В 2018 году страны Евросоюза предоставили убежище 333 400 беженцам. Из них 30 человек получили убежище в Латвии, свидетельствуют данные Eurostat.

Меньше Латвии позитивных решений по запросам на предоставление убежища было принято лишь в Лихтенштейне (10 человек) и в Эстонии (20 человек).

Больше всего беженцев в Латвию прибыли из России – 10 человек. Из Эритреи и Афганистана в Латвию приехали по 5 человек.

Больше всего беженцев приняла Германия - 139 600 человек. На втором месте - Италия (47 900 человек), на третьем - Франция (41 400 человек). Почти 30% всех беженцев прибыли в Европу из Сирии.

По сравнению с 2017 годом общее количество беженцев в страны Европы уменьшилось на 40%, 333 400 беженцев против 533 000.

Фото: Pixabay