﻿ Прокуратура обвиняет интернет-педофила в 16 преступлениях, Mixnews.lv

Прокуратура обвиняет интернет-педофила в 16 преступлениях (6)
Общество | 28 апреля 2019 года, 13:39
Прокуратура обвиняет интернет-педофила в 16 преступлениях Молодой мужчина, используя фальшивые профили в социальных сетях, добивался того, чтобы несовершеннолетние девочки присылали ему свои фотографии в обнаженном виде. Об этом сообщила представитель пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.
Обвинение строится на 16 преступлениях. Пострадавшими признано 12 малолетних девочек и одна несовершеннолетняя.
Как указала прокуратура, обвиняемый уже признал свою вину.
Фото: Pxhere
Бредятина. Зачем? есть открытые порно сайты - качай не хочу .
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Под этими статьями обычно пасешься ты говнарь-трансвестит и расхваливаешь свой анус
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А разве это не те самые гетеросексуальные восточные христианские религиозные русские семейные ценности? Те самые ценности о которых кричат под статьями про лгбт
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