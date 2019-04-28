﻿ Прокуратура обвиняет интернет-педофила в 16 преступлениях, Mixnews.lv

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Прокуратура обвиняет интернет-педофила в 16 преступлениях Молодой мужчина, используя фальшивые профили в социальных сетях, добивался того, чтобы несовершеннолетние девочки присылали ему свои фотографии в обнаженном виде. Об этом сообщила представитель пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

Обвинение строится на 16 преступлениях. Пострадавшими признано 12 малолетних девочек и одна несовершеннолетняя.

Как указала прокуратура, обвиняемый уже признал свою вину.

Фото: Pxhere