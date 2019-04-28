﻿ В Рижскую думу подано четыре заявки на мероприятия 9 мая, Mixnews.lv

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В Рижскую думу до сих пор поданы четыре заявки на традиционные мероприятия 9 мая, сообщила представитель самоуправления Айра Шмелде.

Заявку на проведение мероприятия у памятника Победы 8 мая с 17 до 21 часов подало общество "9мая.lv". Также эта организация подала заявку на проведение мероприятия 9 мая с 9 до 23 часов. Планируемое число участников обоих мероприятий – 1000.

Получена заявка от частного лица на проведение собрания и шествия "Бессмертный полк". Шествие пройдет с 13 до 18 часов по маршруту угол бульвара Александра Грина - улица Слокас - парк Победы. Заявленное число участников - 1000.

Мероприятие под названием "Шествие Дня Победы и Европы "Бессмертный полк" хочет провести партия "Новое согласие". Шествие планируется 9 мая с 12 до 14 часов по маршруту набережная 11 ноября - Каменный мост - парк Победы. Планируемое число участников - 50.

Шмелде сказала, что заявки поданы в предусмотренном законом порядке, и самоуправление не располагает информацией, которая заставила бы ограничивать мероприятия.