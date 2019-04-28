﻿ Мясной павильон Рижского рынка может стать концертным залом, Mixnews.lv

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Продолжая реконструкцию павильонов Рижского центрального рынка, возникла мысль, что оставшиеся помещения, которые сейчас используются мясным павильонов, пишет портал LSM.lv. Впрочем, руководитель рынка Артис Друвиниекс отметил, что этот вопрос будет решаться Рижской думой.

"Это решение ни в коем случае не находится в компетенции правления Рижского центрального рынка. Рижская дума – акционер, прозвучало много версий, не только концертный зал", - заявил Друвиниекс.

По его словам, есть конкретный план стратегии развития. Первым в очереди реновации стоял рыбный павильон, который планируется открыть в конце 2020 или начале 2021 года. После чего планируется обновиться нынешний молочный павильон, что может занять полтора-два года.

"Вот когда дойдем до мясного павильона, будем думать и о концертном зале. Сейчас я не хочу эту мысль подтверждать, потому что это творческий подход – что будет лучше для города. Но никакой основы для таких речей пока нет", - сказал Друвинекс.

Фото: Flickr/Miguel Angel Alvarez Bernardo