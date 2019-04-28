﻿ Латвийские военные поучаствуют в международных учениях под эгидой НАТО, Mixnews.lv

Общество |

С 29 апреля до 17 мая в Эстонии пройдут международные учения под эгидой НАТО “Весенний шторм”, пишет ТАСС.

В учениях примут участия более 9 тысяч военнослужащих из 13 стран: Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции и Эстонии.

Согласно заявлению, основной задачей учений является отработка синхронизации планирования боевых действий, сотрудничества в управлении, а также повышения готовности к выполнению тактических задач.

В основном учения пройдут на территории уездов Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, а также в Харьюмаа и Йыгевамаа.

Фото: Flickr/Latvijas armija