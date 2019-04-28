﻿ Латвийские военные поучаствуют в международных учениях под эгидой НАТО, Mixnews.lv

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Латвийские военные поучаствуют в международных учениях под эгидой НАТО (13)

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Общество | 28 апреля 2019 года, 16:20

С 29 апреля до 17 мая в Эстонии пройдут международные учения под эгидой НАТО “Весенний шторм”, пишет ТАСС.

В учениях примут участия более 9 тысяч военнослужащих из 13 стран: Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции и Эстонии.

Согласно заявлению, основной задачей учений является отработка синхронизации планирования боевых действий, сотрудничества в управлении, а также повышения готовности к выполнению тактических задач.

В основном учения пройдут на территории уездов Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, а также в Харьюмаа и Йыгевамаа.

Фото: Flickr/Latvijas armija

Комментарии 13
ты1 час назад
хоть на улице то бываешь? выйди проветрись,всю комнату пропердел,хоть топор вешай, "борец с русским миром", голоса в голове не разрешают? говорят -борись ,борись,krievi naaak...uuu, aaa, стереоэффекты, о жизнь "удалась", да ?
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?1 час назад
Это ты там педофилам свои фото с обнаженкой высылал?
4
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да не57 минут назад
что там высылать,стручек сморщеный промеж ног, да целлюлит на всех телесах с небритыми воняющими застарелым потом подмышками.
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