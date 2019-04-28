﻿ Эксперт: состояние Брасовского моста даже хуже Деглавского, Mixnews.lv

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Брасовский мост находится в еще худшем состоянии, нежели Деглавский мост. Об этом в интервью порталу Delfi заявил исполняющий обязанности директора Департамента транспорта Рижской думы Эмилс Якринс.

"Согласно показаниям проведенных инспекций, Брасовский мост находился и находится в куда худшем состоянии, нежели Деглавский мост. Предлагаю его закрыть прямо сейчас", - заявил Якринс.

Якринс отметил, что по его мнению и согласно проверке, проведенной профессором РТУ Айнарсом Паеглитисом, все мосты Риги безопасны и готовы к эксплуатации, однако, если полиция закрывает Деглавский мост, то она по аналогии должна закрыть и тот мост, который находится в худшем состоянии.

Представитель Государственного бюро по контролю за строительство Марис Демме заметил, что несмотря на то, что Брасовский мост находится не в идеальном состоянии, его ремонт должен устранить все проблемы.

"Та информация, которая у нас есть, говорит о том, что не все так хорошо с Брасовским мостом. Мы надеемся, что в проекте это будет учтено и проблемы не появятся. Закрывать его сегодня не стоит", - заявил Демме.

При этом и Якринс, и Паеглитис сказали, что, по их мнению, увеличение нагрузки на другие мосты после закрытия Деглавского моста не станет критическим.

Ранее сообщалось о закрытии Деглавского моста из-за опасности его обрушения. Министр внутренних дел Сандис Гиргенс во вторник, 23 апреля, издал распоряжение закрыть мост, но представители Рижской думы продолжают считать Деглавский мост безопасным. Закрытие Деглавского моста привело к большим пробкам.