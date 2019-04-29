﻿ Рано расслабляться: в ближайшие ночи температура будет ниже нуля, Mixnews.lv

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Рано расслабляться: в ближайшие ночи температура будет ниже нуля

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Общество | 29 апреля 2019 года, 08:45

В ближайшие дни в Латвии ожидается существенное похолодание, сообщает Центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ближайшие две ночи (с 29 по 30 апреля и с 30 апреля по 1 мая) температура опустится до -3 градусов, возможны заморозки. Однако максимальная температура в дневное время может достигать 20 градусов тепла.

Во второй половине недели ожидается циклон, возможны небольшие дожди, а также снег и град.

Согласно данным Global Forecast System, 4 мая во многих районах Латвии похолодает до +10 градусов.

Фото: Pxhere

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