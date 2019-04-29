﻿ Рано расслабляться: в ближайшие ночи температура будет ниже нуля, Mixnews.lv

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В ближайшие дни в Латвии ожидается существенное похолодание, сообщает Центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ближайшие две ночи (с 29 по 30 апреля и с 30 апреля по 1 мая) температура опустится до -3 градусов, возможны заморозки. Однако максимальная температура в дневное время может достигать 20 градусов тепла.

Tuvākajās naktīs daudzviet Latvijā gaisa temperatūra noslīdēs līdz 0..-3 grādiem, bet pēcpusdienas būs visai siltas. Visticamāk, šīs nedēļas nogalē ar ciklonu ienāks aukstāks gaiss, gaidāmi kaut nelieli nokrišņi, nedēļas beigās un nākamnedēļ iespējamas lielākas salnas. — Jānis Trallis (@meteozinas) 29 апреля 2019 г.

Во второй половине недели ожидается циклон, возможны небольшие дожди, а также снег и град.

Согласно данным Global Forecast System, 4 мая во многих районах Латвии похолодает до +10 градусов.

Фото: Pxhere