﻿ Опрос: большинство латвийцев не верят, что забастовка поможет учителям, Mixnews.lv

Опрос: большинство латвийцев не верят, что забастовка поможет учителям (14)
Общество | 29 апреля 2019 года, 09:07
Большая часть жителей Латвии считает, что забастовка учителей в сентябре не поможет им добиться желаемого, показал опрос, проведенный компанией Kantar TNS, сообщает портал skaties.lv.
Согласно данным опроса, 29% жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет считают, что забастовка поможет учителям, у 13% нет конкретного мнения на этот счет. А вот 58% жителей Латвии уверены, что забастовка – это не лучший способ, которым могут воспользоваться учителя.
Как сообщалось ранее, учителя проведут забастовку в сентябре, если до середины мая в правила об оплате труда педагогов не будут внесены поправки.
Да вообще задолбали эти учителя и врачи, блин. Самые нищие. Постыдились бы, ей-Богу.
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Да начихать "правящим" на ваши забастовки и тем более - на образование! С него им бабло не капает и распилов нет. У них одна задача - добитить его окончательно. И в данном вопросе "пациент" скорее мёртв, чем жив...
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Единственное что сможет помочь , это коллективное увольнение ( всем вместе и сразу написать заявление об увольнении ) , и пойти на биржу труда
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