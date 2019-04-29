﻿ Опрос: большинство латвийцев не верят, что забастовка поможет учителям, Mixnews.lv

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Большая часть жителей Латвии считает, что забастовка учителей в сентябре не поможет им добиться желаемого, показал опрос, проведенный компанией Kantar TNS, сообщает портал skaties.lv.

Согласно данным опроса, 29% жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет считают, что забастовка поможет учителям, у 13% нет конкретного мнения на этот счет. А вот 58% жителей Латвии уверены, что забастовка – это не лучший способ, которым могут воспользоваться учителя.

Как сообщалось ранее, учителя проведут забастовку в сентябре, если до середины мая в правила об оплате труда педагогов не будут внесены поправки.