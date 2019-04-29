﻿ Полиция и Bezvests прочесали территорию Юглы в надежде найти пропавшего, Mixnews.lv

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В воскресенье три группы волонтеров поисковой общественной организации Bezvests.lv участвовали в совместном с Госполицией поисковом мероприятии в Риге, в районе Юглы.

С утра до 4 часов дня искали человека, пропавшего в январе этого года и до сих пор не подававшего о себе никаких известий, но к сожалению, поиски не увенчались успехом.

По информации сотрудников Госполиции, появилась новая информация о пропавшем, которую необходимо было проверить, для чего и понадобилась помощь добровольцев.

Воскресные поиски 28 апреля 2019 года проходили в окрестностях Бикерниекского леса, а также территории в районе Спортивной академии.

Как рассказал руководитель поисковой общественной организации Bezvests.lv Александр Фаминский, группами добровольцев руководили инструкторы поиска Антон Шишко, Евгений Корсунь и Артис Игличс.

В поисках активно участвовали и кинологи Bezvests.lv с собаками, специально обученными поиску людей . В ходе поисковой операции были прочесаны довольно обширные территории лесной зоны и другого ландшафта, но, несмотря на все усилия поисковиков и тщательную проверку новой информации, найти человека на сей раз не удалось.

По информации представителей Госполиции, поиски на этом не прекратятся и будут продолжены.

"Благодарим волонтеров, которые свое свободное время в выходной день посвятили важному и благородному делу - поискам пропавшего человека", - сказано в сообщении Bezvests.lv.

Фото: Bezvests