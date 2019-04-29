﻿ Против перевода школ: родителей приглашают создать "шеренгу протеста", Mixnews.lv

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1 мая в 12:00 всех латвийцев, которые не согласны с решением Конституционного суда, признавшего перевод государственного образования на латышский язык законным, призывают принять участие в "родительской шеренге", написал председатель Форума родителей, представляющих школы нацменьшинств Константин Чекушин на странице в Facebook.

Активист приглашает всех собраться на площади у театра Дайлес (пересечение улиц Миеру и Бривибас) подчеркнув, что инициатива должна быть народной, и она никак не связана ни с одной политической партией.

"Мы приглашаем вас в "родительскую шеренгу", чтобы правительство видело, что мы не согласны с решением Конституционного суда, не согласны с людоедским законом и не согласны с тем, чтобы страдали наши дети. Поэтому я предлагаю пройти своей колонной. Пусть нас будет немного, но я надеюсь те, кто знает меня или Деги Караева или других активистов нашего форума, придут. Мы имеем право требовать образование на родном языке. Мы не согласны, что нас вычеркнули из повестки. И мы хотим качественного образования для детей", - написал Чекушин.

Напомним, 23 апреля Конституционный суд признал, что поправки к Закону об образовании, устанавливающие перевод школьного обучения на государственный язык, отвечают Конституции Латвии.