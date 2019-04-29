﻿ Большой брат все слышит: кто прослушивает телефонные разговоры в Латвии, Mixnews.lv

Большой брат все слышит: кто прослушивает телефонные разговоры в Латвии (1)
Общество | 29 апреля 2019 года, 13:13
В Латвии есть всего одно официальное устройство, с помощью которого можно прослушивать телефонные разговоры. Оно находится в Бюро по защите Сатверсме, пишет nra.lv.
Этим устройством могут воспользоваться только те учреждения, которые являются инициатором прослушки конкретного разговора и получили на то санкцию судьи Верховного суда Латвии.
За 2018 год чаще всего этим устройством пользовалась Государственная полиция (38,1% от всех прослушанных разговоров). На втором месте – Служба государственной безопасности (21%). Далее – само Бюро по защите Сатверсме (13,4%).
Также разговоры прослушивали Государственная пограничная служба, Служба военной разведки и безопасности, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и другие организации.
Фото: Pxhere
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