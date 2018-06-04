Праздник песни |

2 июня в Рижском Доме латышского общества состоялся конкурс латвийских ансамблей кокле, когда за Большой приз соревновалось 19 ансамблей по нескольким группам сложности игры (A, B, C un S). Членами жюри были Валдис Бутанс, Алдис Лиепиньш, Аисте Бружайте из Литвы, Илзе Жварте, Линда Кула.

"Большой приз" Праздника песни в 1000 евро от Conexus Baltic Grid Dziesmusvētku Lielo, сладости от Laima и подарочную карту Rimi получил ансамбль кокле CANTATA под руководством Андры Эглите концертной организации „AVE SOL”.

Достижения ансамблей кокле можно будет наблюдать на двух концертах Праздника песни и танца - 5 июля на концерте под названием “Stīgo, brālīt! Stīgo, māsiņ!” и ночном музыкальной концерте 6 июня “Skaņu raksti”.