Праздник песни |

2 июня в зале Большой гильдии прошел конкурс духовых оркестров, в котором участвовали 25 лучших коллективов со всей Латвии. Оценивало выступления международное жюри, состоящее из Гунтиса Кумачева, Андриса Векумниекса, Тимо Котляйненса (Финляндия), Дайнис Павилонис (Литва), Андрея Шолара (Словения).

Как отметил председатель жюри Андрис Векумниекс, уровнем подготовки наших оркестров можно гордиться.

"Чем больше оркестров, тем больше мы можем гордиться тем, что мы можем не только поющий и танцующий народ, но и играющий!", - сказал он.

"Большой приз" Праздника песни и танца, денежный приз от Conexus Baltc Grid, подарочную карту Rimi и сладости от Laima получил Латвийский духовой оркестр под руководством дирижеров Яниса Пуриньша и Яниса Кагиса.

Между тем 3 июня прошел конкурс танцевальных коллективов. "Большой приз" в этой категории получил ансамбль Daiļrade.