В финал "Битвы песен" прошли 34 хора (3)

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Праздник песни | 5 июня 2018 года, 16:26

2 и 3 июня в Большом зале Латвийского университета прошел полуфинал конкурса "Битва песен", в котором участвовали 57 хора. Участников оценивало жюри в лице Мариса Сирмайса, Сигварда Клявы, Андриса Вейсманиса, Яниса Эренштрейтса и Рихарда Дубра.

В финал конкурса прошли: 20 смешанных хора, 6 мужских и 8 женских коллектива.

Финал "Битвы песни" состоится 30 июня в Большом зале Латвийского университета.

Комментарии 3
Центурион2 часа назад
У меня нет слов.Не от восхищения......
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Абвгд1 час назад
а это не ты там сегодня в ориго отсасывал в хороших традициях
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Latviešu Patriots1 час назад
Ļoti laba Latviešu kultūras tradīcija, Kremļa troļļiem nesaprast!
4
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