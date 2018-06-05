В финал "Битвы песен" прошли 34 хора (3)
Праздник песни | 5 июня 2018 года, 16:26
2 и 3 июня в Большом зале Латвийского университета прошел полуфинал конкурса "Битва песен", в котором участвовали 57 хора. Участников оценивало жюри в лице Мариса Сирмайса, Сигварда Клявы, Андриса Вейсманиса, Яниса Эренштрейтса и Рихарда Дубра.
В финал конкурса прошли: 20 смешанных хора, 6 мужских и 8 женских коллектива.
Финал "Битвы песни" состоится 30 июня в Большом зале Латвийского университета.
У меня нет слов.Не от восхищения......
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а это не ты там сегодня в ориго отсасывал в хороших традициях
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Ļoti laba Latviešu kultūras tradīcija, Kremļa troļļiem nesaprast!
42
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