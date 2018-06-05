Праздник песни |

2 и 3 июня в Большом зале Латвийского университета прошел полуфинал конкурса "Битва песен", в котором участвовали 57 хора. Участников оценивало жюри в лице Мариса Сирмайса, Сигварда Клявы, Андриса Вейсманиса, Яниса Эренштрейтса и Рихарда Дубра.

В финал конкурса прошли: 20 смешанных хора, 6 мужских и 8 женских коллектива.

Финал "Битвы песни" состоится 30 июня в Большом зале Латвийского университета.