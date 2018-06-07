Праздник песни |

6 июня в публичной продаже появилось свыше двух тысяч дополнительных билетов на мероприятия Праздника песни и танца, которые оказались быстро раскуплены, сообщила представитель организаторов Инга Васильева.

Ранее эти билеты были зарезервированы на места "для художественно-технической реализации концертов". Но когда был полностью уточнен ход концертов, их передали для продажи. Таким образом, еще пара тысяч зрителей получила возможность посетить один из некоторых вокальных или танцевальных концертов, генеральную репетицию гала-концерта или сам гала-концерт.

В этом году на Праздник песни продавалось на 62% больше билетов, чем в прошлый раз, но спрос на них вдесятеро превышал предложение, и большинство было раскуплено в первый же день торговли, 3 марта.