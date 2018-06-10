Праздник песни |

Заявки на участие в проведении Праздника песни и танца подали почти 1600 волонтеров, сообщила руководитель по общественным отношениям праздника Инга Васильева.

До сих пор бюро Праздника песни провело индивидуальные встречи с более чем 1200 волонтерами, а до 15 июня встретится с остальными. Небольшое количество утвержденных волонтеров с 1 июня уже участвует в организации праздника.

Волонтерами Праздника песни могут стать лица в возрасте от 16 лет, с хорошим знанием латышского языка. Для отдельных дополнительных работ требуется также знание английского, русского и других иностранных языков.

Волонтерам, работающим более 4 часов, будет обеспечено питание. Они также могут бесплатно ездить на рижском общественном транспорте.

Напомним, XXVI Вселатвийский Праздник песни и XVI Праздник танца пройдет с 30 июня по 8 июля.