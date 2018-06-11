Праздник песни |

С 2 по 10 июня по всей Латвии проходили торжественные открытия посольств Праздника песни и танце. Филиалы мероприятия теперь есть в Резекне, Валмиере, Риге, Лиепае и Вентспилсе.

В посольствах по всей Латвии можно узнать об актуальной информации про праздник. А в каждом магазине Rimi будут установлены информативные стенды с бесплатными газетами , программками, почтовыми карточками, праздничными сувенирами, а также с линией продуктов, посвященных самого яркому культурному событию этого лета.

В Риге посольство Праздника песни и танца было открыто 8 июня торжественным поднятием флага, при участии народных танцевальных ансамблей и хоров, мастерских ремесел. Перед собравшимися выступила также Ольга Раецкая.

Праздничные мероприятия можно будет также смотреть на больших уличных экранах, которые будут размещены в разных местах Риги.

XXVI Вселатвийский Праздник песни и XVI Праздник танца, который на этот раз проходят под знаком 100-летней годовщины Латвии, состоится в Риге с 30 июня по 8 июля. Организатор XXVI Вселатвийского Праздника песни и XVI Праздника танца — Латвийский Национальный культурный центр, — государственное учреждение, находящееся в подчинении Министерства культуры Латвии. Празднику оказывают поддержку Swedbank, Elektrum, Latvijas Mobilais Telefons (LMT), а также Rimi, Squalio и Circle K Latvia.