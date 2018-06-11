По всей Латвии открылись посольства Праздника песни и танца (5)

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Праздник песни | 11 июня 2018 года, 16:51

С 2 по 10 июня по всей Латвии проходили торжественные открытия посольств Праздника песни и танце. Филиалы мероприятия теперь есть в Резекне, Валмиере, Риге, Лиепае и Вентспилсе.

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В посольствах по всей Латвии можно узнать об актуальной информации про праздник. А в каждом магазине Rimi будут установлены информативные стенды с бесплатными газетами , программками, почтовыми карточками, праздничными сувенирами, а также с линией продуктов, посвященных самого яркому культурному событию этого лета.

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В Риге посольство Праздника песни и танца было открыто 8 июня торжественным поднятием флага, при участии народных танцевальных ансамблей и хоров, мастерских ремесел. Перед собравшимися выступила также Ольга Раецкая.

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Праздничные мероприятия можно будет также смотреть на больших уличных экранах, которые будут размещены в разных местах Риги.

XXVI Вселатвийский Праздник песни и XVI Праздник танца, который на этот раз проходят под знаком 100-летней годовщины Латвии, состоится в Риге с 30 июня по 8 июля. Организатор XXVI Вселатвийского Праздника песни и XVI Праздника танца — Латвийский Национальный культурный центр, — государственное учреждение, находящееся в подчинении Министерства культуры Латвии. Празднику оказывают поддержку Swedbank, Elektrum, Latvijas Mobilais Telefons (LMT), а также Rimi, Squalio и Circle K Latvia.

Комментарии 5
Ж52 минуты назад
Мы наверное никогда не увидим,открытие,какого-нибудь,завода,или,фабрики.....
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Патриот 1 час назад
Больные люди шизофренией, грех над больными смеяться, а так хочется!
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чел29 минут назад
Кроме как орать дурными голосами свои дурные песни, да отплясывать свои дурные танцы, лотышня больше ничего не умее и не хочет уметь. И эту свою *уйню на сцене лотыши называют красивым словом "исскуство". А какое может быть исскуство у вечных холопов и педерастов? Правильно - холопско/педерастическое.
Пусть орут свои песни и отплясывают свои танцы - мне нет дела до этих свиней.
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