Праздник песни |

Столицу Латвии на XXVI Вселатвийском празднике песни и XVI Празднике танца будут представлять 322 любительских коллектива с 11 тысяч участников, что является четвертью об общего числа участников праздника.

В празднике примут участие 112 рижских хоров, 89 народных танцевальных коллективов, 9 духовых оркестров, 22 ансамбля игры на кокле, 28 фольклорных общины и капеллы. Рижан на праздниках представят 29 художественных студий прикладного искусства, 8 вокальных ансамблей и 5 ансамблей, выдвинуты для участия в финал конкурса вокальных ансамблей Латвии. Праздник украсят 2 столичных любительских театра и 23 коллектива нацменьшинств.

В числе рижских участников 22 коллектива образования по интересам столичных среднеобразовательных школ, 17 коллективов Рижских музыкальных школ, из которых 13 ансамблей игры на кокле.

"Рижские коллективы к празднику очень хорошо подготовлены, поскольку результаты высшей категории на смотре показали 39 танцевальных коллективов, то есть боле трети всех танцевальных коллективов Риги, 26 хоров и 7 духовых оркестров. Именно танцевальные коллективы, духовые оркестры, и ансамбли игры на кокле Риги на получили Большой приз. На мой взгляд, это удостоверение тому, что высокий профессионализм любительских коллективов Риги показывают не только по праздникам, но и в будни", - считает заместитель руководителя отдела культурных учреждений любительского искусства Управления культуры Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Илона Ванадзиня.

Одновременно с приготовлениями к праздникам, Рижские коллективы подготовили новые костюмы, чтобы быть красивыми и нарядными. В целом, на обновление костюмов Рижское самоуправление любительским коллективам выделило 330 000 евро, не считая финансовой поддержки на ежегодное обновление сценических нарядов.

Рижане сами готовятся к празднику, одновременно готовясь принять у себя гостей. Ночлег гостям будет предложен в более 70 учебных заведениях, в том числе в 62-х рижских муниципальных школах.