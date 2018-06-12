На Празднике песни и танца Ригу представят 322 коллектива (10)

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Праздник песни | 12 июня 2018 года, 18:44

Столицу Латвии на XXVI Вселатвийском празднике песни и XVI Празднике танца будут представлять 322 любительских коллектива с 11 тысяч участников, что является четвертью об общего числа участников праздника.

В празднике примут участие 112 рижских хоров, 89 народных танцевальных коллективов, 9 духовых оркестров, 22 ансамбля игры на кокле, 28 фольклорных общины и капеллы. Рижан на праздниках представят 29 художественных студий прикладного искусства, 8 вокальных ансамблей и 5 ансамблей, выдвинуты для участия в финал конкурса вокальных ансамблей Латвии. Праздник украсят 2 столичных любительских театра и 23 коллектива нацменьшинств.

В числе рижских участников 22 коллектива образования по интересам столичных среднеобразовательных школ, 17 коллективов Рижских музыкальных школ, из которых 13 ансамблей игры на кокле.

"Рижские коллективы к празднику очень хорошо подготовлены, поскольку результаты высшей категории на смотре показали 39 танцевальных коллективов, то есть боле трети всех танцевальных коллективов Риги, 26 хоров и 7 духовых оркестров. Именно танцевальные коллективы, духовые оркестры, и ансамбли игры на кокле Риги на получили Большой приз. На мой взгляд, это удостоверение тому, что высокий профессионализм любительских коллективов Риги показывают не только по праздникам, но и в будни", - считает заместитель руководителя отдела культурных учреждений любительского искусства Управления культуры Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Илона Ванадзиня.

Одновременно с приготовлениями к праздникам, Рижские коллективы подготовили новые костюмы, чтобы быть красивыми и нарядными. В целом, на обновление костюмов Рижское самоуправление любительским коллективам выделило 330 000 евро, не считая финансовой поддержки на ежегодное обновление сценических нарядов.

Рижане сами готовятся к празднику, одновременно готовясь принять у себя гостей. Ночлег гостям будет предложен в более 70 учебных заведениях, в том числе в 62-х рижских муниципальных школах.

Комментарии 10
Лиепая2 часа назад
Ох сколько на хуторе культуры!!!!! Мама не горюй! На каждого жителя- один хоровой коллектив. два художника и три певца. Работать некогда.Надо всех послушать и приобщиться к культуре. Ибица нервно курит в сторонке
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Сергей1 час назад
Ваша культура местечковая и не лучше других.очень много гонора. А петь собравшись всем вместе это из древности,когда сьездались из хуторов и набирались друг от друга сил...как то так.
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Сергей1 час назад
Интересно,мне моя подруга даст на праздник? Вме обещает-она у меня ищ рацона и разведенка латвиешу мейта. Обещает все и ломается.
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