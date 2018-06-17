Праздник песни |

На меры безопасности во время XXVI Вселатвийского праздника песни и танца из бюджета выделено 790 750 евро, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор праздника Эва Юхневича.

Она пояснила, что такое дополнительное финансирование выделяется на каждом празднике.

308 276 евро из этой дотации направлены Министерству внутренних дел, 132 475 евро - Министерству здравоохранения, 250 000 евро - Латвийскому телевидению и 100 000 евро - Латвийскому радио.

Руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиена Ципуле сказала, что участникам праздника перед его началом рекомендуется посетить семейного врача. В местах проведения праздника будут находиться более 400 медицинских работников, однако участники должны взять с собой необходимые медикаменты и оценить влияние погоды на свое здоровье.

Заместитель начальника Государтвенной пожарно-спасательной службы Интс Селис сказал, что из 71 школ, где будут жить участники праздника, разрешения выданы 43, в остальных 28 будут проведены дополнительные проверки.

Начальник Рижского регионального управления полиции Юрис Шулте сообщил, что особое внимание во время праздника будет уделяться безопасности детей, а рижанам придется считаться с транспортными заторами на улицах. Полиция в дни Праздника песни будет работать в усиленном режиме.

XXVI Вселатвийский праздник песни и танца будет проходить с 30 июня по 8 июля.