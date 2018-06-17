Праздник песни |

В преддверии XXVI Прадзника песни, XVI Праздника танца, а также Янова дня и праздника Лиго был осуществлен уникальный художественный проект, объединивший традиций и современные тенденции посредством видеоклипа на одну из любимейших в Латвии песен "Pūt, vējiņi". Над особенным приветом к Янову дню работала художница Катрина Нейбурга, в своем видео она объединила 200 человек, которые записали свой голос при помощи приложения DzieDot.

Как отмечают организаторы Праздника песни и танца, цель акции Катрины Нейбурги — вдохновить на пение даже тех, кто не считает себя певцом. В видеоклипе использована новая аранжировка песни "Pūt, vējiņi", которую написал Карлис Бутинс.

XXVI Вселатвийский праздник песни и танца будет проходить с 30 июня по 8 июля.