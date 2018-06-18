Праздник песни |

В Риге открылась Большая эстрада, которую реконструировали перед мероприятиями XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр столицы Нил Ушаков.

Kā izskatās jaunā skatītāju zona Mežaparka Lielajā estrādē. Tur ir 30 515 sēdvietu, bet, ja noņem solus, tad skatītāju zonā pietiek vietas 70 000 cilvēku. Laba vieta ne tikai Dziesmu un Deju svētkiem, bet arī pasaules līmeņa koncertiem. pic.twitter.com/DI2DBzyvxr — Nils Ušakovs • Нил Ушаков (@nilsusakovs) 18 июня 2018 г.

На эстраде построены трибуны временного использования, которые обеспечат дополнительные места еще более чем 9100 хористам, зрительская зона тоже расширена – здесь смогут находиться более 30 000 человек, что минимум на 8000 мест больше, чем сейчас.

Архитекторы подчеркивают, что это гораздо больше, чем было до сих пор, что сделает эстраду привлекательным местом для проведения масштабных мероприятий под открытым небом.

Если же на эстраде будет проходить мероприятие, на котором не нужны сидячие места, то максимальная вместимость зрительской зоны для стоящих людей – 70 000 человек одновременно, что на 25 000 человек больше, чем сейчас.

Фото: riga.lv