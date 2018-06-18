Праздник песни |

В дни Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца с 6 по 8 июля на площади возле Латвийского национального художественного музея будет открыт "Ресторан Праздника песни Live Rīga". В нем примут участие десять популярных рижских ресторанов и их шеф-повара. Ресторан станет местом, где можно не только попробовать вкусные блюда, но и смотреть Праздник песни в городской среде.

В "Ресторане Праздника песни Live Rīga" примут участие, чтобы на протяжении трех дней радовать посетителей под открытым небом, рестораны Entresol, Ferma, Garage, Internatonal, Kaļķu vārt, Kolonāde.Mūsu stāst.., MUUSU/MUUSU Terase, Osta, Rocket Bean Roastery, Valmiermuižas alus vēstniecība Rīgā.

"В ресторане Праздника песни можно будет не только попробовать блюда, приготовленные лучшими шеф-поварами Латвии, но и посмотреть все прямые трансляции c мероприятий Вселатвийского праздника песни и танца на большом экране. Те, кто не проголодался, также приглашены устроиться возле большого экрана, чтобы вместе в городской среде насладиться этим таким уникальным в мировом контексте праздником", - говорит председатель правления Рижского бюро по развитию туризма Вита Ермоловича.

XXVI Вселатвийский праздник песни и XVI Праздник танца, который проходит в этом году под знаком столетия Латвии, состоится в Риге с 30 июня по 8 июля 2018 года. XXVI Вселатвийский праздник песни и XVI Праздник танца организует Латвийский национальный культурный центр – государственное учреждение, подведомственное Министерству культуры. РБРТ сообщает, что во время мероприятия возможны фотографирование и съемка. Находясь на территории мероприятия, каждый посетитель подтверждает, что информирован о том, что может быть включен в визуальный материал.