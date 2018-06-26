Праздник песни |

Праздник песни и танца, который начнется уже в эту субботу, соберет в Риге 43,2 тыс. участников, что на 2,6 тыс. больше предыдущего праздника в 2013 году, пишет Diena.

В свою очередь количество посетителей мероприятий, по прогнозам организаторов, может составить около полумиллиона.

Организаторы, художественные руководители, Рижская дума, службы, ответственные за безопасность и медицинскую помощь, заверяют, что полностью готовы к историческому Празднику песни и танца в год столетия Латвии.

Организаторы XXVI Праздника песни и XV Праздника танца планируют, что его мероприятия в этом году посетят почти 500 000 человек, сообщила исполнительный директор праздника Эва Юхневича.

Она рассказала, что 25 самоуправлений готовы установить в своих городах большие экраны, чтобы демонстрировать мероприятия праздника. В Риге большие экраны будут размещены на площади Бривибас, Центральном рынке, Эспланаде и у Дома конгрессов, а прямая трансляция заключительного концерта "Звездный путь" 8 июля будет вестись и в Доме Рижского латышского общества.

Также для участников и зрителей будут размещены информационные центры на стадионе "Даугава", в Межапарке, на Эспланаде, в Верманском парке, на площади Бривибас, в Рижском олимпийском центре.

В целом в праздничную неделю пройдут 65 мероприятий, в том числе 44 бесплатных. Билеты на большинство мероприятий Праздника песни и танца уже распроданы.

Праздник продлится с 30 июня до 8 июля, в его рамках пройдут 65 мероприятий, из них 44 будут бесплатными.