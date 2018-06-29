Праздник песни |

В ожидании XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца, столица Латвии получила особенное оформление.

Любого, кто приедет в Ригу, недалеко от границы города, в центре и окрестностях будут встречать праздничные ассоциативные образы художников Кришса Скрастиньша и Иевы Риекстини "Стоял, пел…", чьи цвета и графические решения основаны на мотивах народных костюмов краев Латвии.

На Эспланаде рижан и участников праздника ждет объект среды "Солнечная беседка" (Saules laipa), которая символически объединяет повседневные события с праздником, создавая торжественный путь к месту проведения мероприятия.

"Для создания работы использовались сосны, которые из года в год аккумулировали звучавшее на эстраде Межапарка пение, стали материалом, который "вплетен" в объект, тем самым предоставляя деревьям символически вернуться на Праздник песни и танца", – говорит автор, художник Атис Изандс.

В центре города, на площади Ливу, будет установлен интерактивный проект "Примерь" (Pielaiko), основанный на рассказе о значении национального костюма в культурной самобытности людей.

"Народный костюм – это визуальное выражение латышской культурной самобытности и один из национальных символов, который отражает ценности и многовековые традиции. Проект позволит всем заинтересованным примерить народные костюмы, характерные для краев Латвии", – говорят создатели проекта из латвийского филиала Aktsiaselts Adam Bd – Adam Decolight Latvia.

Уже в начале юбилейного года в Риге был установлен объект "Врата почета" (Goda vārti), который рассказывает о важных событиях этого года и приглашает всех встать в символический почетный караул за ценности Латвии – Свободу, Язык, Солнцестояние, Природу, Праздник песни и танца и др. Во время торжеств в качестве символа праздника "Врата почета" покажут специальное хореографическое представление, подготовленное танцорами коллектива Rotaļa Дворца культуры VEF.

Почетными стражами праздника в качестве ценностей Латвии станут дизайнер народных костюмов и водитель автобуса, который долгие годы возил участников фестиваля.

В Межапарке, по дороге ведущей на Большую эстраду, всех будет приветствовать объект "Песенный куб" (Dziesmu kubs), символизирующий богатое песенное наследие.

"Визуальные орнаменты идейно отражают времена года. Центральный элемент – знак Солнца, символизирующий лето, Юмис – осень, Двойной крест – зиму, Дерево Аустры – весну", – рассказывает автор установленного на аллее Атпутас объекта Атис Изандс. Также и в этот объект "вплетены" сосны Межапарка.

В каждый важный национальный праздник, города и края, поселки и дворы украшены государственным флагом. В юбилейный год Рига будет украшена флагами до 18 ноября, но в Праздник песни и танца в городе будут размещены 1200 флагов.

Особое патриотическое настроение будет создано в аллее из 100 флагов в Межапарке, что сделает праздник еще более торжественным. Дизайнером аллеи является предприятие SIA Rīgas Meži.

"Для размещения праздничных плакатов и программы XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца были созданы широкоформатные мобильные стенды нового дизайна, с современной LED подстветкой светодиодного профиля", – сообщает Гунтар Камбарс, глава отдела праздничного оформления города Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.

Фото: RD IKSD