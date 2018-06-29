Праздник песни |

Вопреки тому, что в XVI Празднике танца, который стартует в Латвии завтра, принимают участие только местные коллективы, на него смогли пробиться танцоры из Эстонии. Для этого им пришлось пойти на небольшую хитрость. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала представитель организаторов Вселатвийского праздника песни и танца Инга Васильева.

"Я даже не знаю, чем объяснить феномен народного танца в нашей стране. В Литве и Эстонии тоже есть танцевальные коллективы, но они не развиваются на таком уровне. На этом празднике наблюдается очень интересный случай. Недалеко от границы с Эстонией есть такое место — Вецлайцене. И вот, целая компания эстонцев решила пробиться на наш праздник танца. Они на протяжении двух лет разучивали танцы и записались как участники со стороны Латвии, из Вецлайцене. Прошли все туры и теперь будут участвовать", - рассказала Васильева.

Она пояснила, что в танцевальных выступлениях на стадионе Daugava будут участвовать исключительно латвийские коллективы. В свою очередь в песенных выступлениях поучаствуют также заграничные гости.

Вселатвийский праздник песни и танца пройдет с 30 июня по 8 июля. В этом году в нем примут участие рекордные 43 тысячи человек.

Фото: flickr.com/DA Daiļrade