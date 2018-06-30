В Риге начинается Вселатвийский Праздник песни и танца (+ОПРОС) (3)

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Праздник песни | 30 июня 2018 года, 12:09

В субботу, 30 июня финалом конкурса хоров "Битва песен" в Большом зале Латвийского университета открывается неделя XXVI Праздника песни и XVI Праздника танца, сообщили в бюро Праздника песни.

В финале конкурса участвуют 20 смешанных хоров, шесть мужских и восемь женских хоров, а также четыре хора в категории сениоров.

В финале выступления хоров оценивает международное жюри в составе латышских, литовских и финских дирижеров и композиторов.

XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца будет проходить в Риге Как с 30 июня по 8 июля. В этом году он проводится под знаком столетия Латвийского государства.

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Организаторы Праздника песни и танца прогнозируют, что праздничные мероприятия в этом году посетят почти 500 тысяч человек. В целом в праздничную неделю пройдут 65 мероприятий, 44 из которых можно будет посетить бесплатно.

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Также организаторы предупреждают, что в связи с проведением Праздника песни и танца в течение праздничной недели на ряде улиц в центре столицы и Старой Риге введены существенные ограничения на движение транспорта.

Так, с 8.00 субботы, 30 июня до 8.00 понедельника, 2 июля, будет закрыто движение транспорта на ул. Ханзас, на участке от ул. Весетас до ул. Кр. Валдемара.

1 июля, с 14.00 будет закрыто движение транспорта по маршруту шествия участников праздника: набережная 11 ноября - ул. Калькю - пл. Бривибас - бульв. Бривибас - ул. Бривибас - ул. Стабу - ул. Ханзас - стадион "Сконто" и набережная 11 ноября - ул. Полю гате - ул. Пилс - Домская площадь - ул. Смилшу - ул. Вальню - ул. Калькю - пл. Бривибас - бульв. Бривибас - ул. Бривибас - ул. Стабу - ул. Ханзас - стадион "Сконто".

На время праздничного шествия Госполиция закроет или ограничит движение транспортных средств с полуночи 1 июля до окончания шествия на набережной 11 ноября, на участке от ул. Калькю до ул. Муйтас, на параллельной набережной 11 ноября улице и на ул. Калькю, на участке от набережной до ул. Шкюню.

Также во время шествия с 13.00 будут закрыты все улицы на территории от ул. Экспорта до ул. Элизабетес.

Во время шествия ожидаются и ограничения в движении общественного транспорта. Более подробную информацию об этом можно найти на сайте www.rigassatiksme.lv.

Выступления финалистов конкурса транслируются телеканалом LTV7 и интернет-порталами replay.lv и visiemltv.lv, а также на большом экране, установленном у памятника Свободы.

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В пятницу, 29 июня гостем радио Baltkom стала представитель организаторов Праздника песни и танца Инга Васильева, которая рассказала все подробности проведения праздника в Риге. Прослушать интервью в записи можно ЗДЕСЬ:

Фото: flickr.com/dziesmusvetki

Комментарии 3
АЛ236 минут назад
Ливня им хорошего! Чтоб на свои хутора разбежались!
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Саня3 минуты назад
С Праздником, уважаемый!
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Patriot8 минут назад
Apsveicu savus tautiesus un citu tautìbu cilvèkus, kas Latviju uzskata par savu dzimteni, ar Dziesmu svètku sàkumu. Priecàsimies par skaistajiem prieksnesumiem, tèrpiem un kolektìvu daudzveidìbu. Par lielisko laiku un mieru mùsu skaistajà Latvijà. Bet par sejienes ķengu komentàriem un lamàm, mès latviesi tikai pasmiesimies. Svinèjàm un arì turpmàk svinèsim Dziesmu svètkus, tàpèc ka tie ir mùsu svètki, mùsu Latvijà un mùsu Rìgà.
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