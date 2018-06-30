Праздник песни |

В субботу, 30 июня финалом конкурса хоров "Битва песен" в Большом зале Латвийского университета открывается неделя XXVI Праздника песни и XVI Праздника танца, сообщили в бюро Праздника песни.

В финале конкурса участвуют 20 смешанных хоров, шесть мужских и восемь женских хоров, а также четыре хора в категории сениоров.

В финале выступления хоров оценивает международное жюри в составе латышских, литовских и финских дирижеров и композиторов.

XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца будет проходить в Риге Как с 30 июня по 8 июля. В этом году он проводится под знаком столетия Латвийского государства.

Организаторы Праздника песни и танца прогнозируют, что праздничные мероприятия в этом году посетят почти 500 тысяч человек. В целом в праздничную неделю пройдут 65 мероприятий, 44 из которых можно будет посетить бесплатно.

Также организаторы предупреждают, что в связи с проведением Праздника песни и танца в течение праздничной недели на ряде улиц в центре столицы и Старой Риге введены существенные ограничения на движение транспорта.

Так, с 8.00 субботы, 30 июня до 8.00 понедельника, 2 июля, будет закрыто движение транспорта на ул. Ханзас, на участке от ул. Весетас до ул. Кр. Валдемара.

1 июля, с 14.00 будет закрыто движение транспорта по маршруту шествия участников праздника: набережная 11 ноября - ул. Калькю - пл. Бривибас - бульв. Бривибас - ул. Бривибас - ул. Стабу - ул. Ханзас - стадион "Сконто" и набережная 11 ноября - ул. Полю гате - ул. Пилс - Домская площадь - ул. Смилшу - ул. Вальню - ул. Калькю - пл. Бривибас - бульв. Бривибас - ул. Бривибас - ул. Стабу - ул. Ханзас - стадион "Сконто".

На время праздничного шествия Госполиция закроет или ограничит движение транспортных средств с полуночи 1 июля до окончания шествия на набережной 11 ноября, на участке от ул. Калькю до ул. Муйтас, на параллельной набережной 11 ноября улице и на ул. Калькю, на участке от набережной до ул. Шкюню.

Также во время шествия с 13.00 будут закрыты все улицы на территории от ул. Экспорта до ул. Элизабетес.

Во время шествия ожидаются и ограничения в движении общественного транспорта. Более подробную информацию об этом можно найти на сайте www.rigassatiksme.lv.

Выступления финалистов конкурса транслируются телеканалом LTV7 и интернет-порталами replay.lv и visiemltv.lv, а также на большом экране, установленном у памятника Свободы.

В пятницу, 29 июня гостем радио Baltkom стала представитель организаторов Праздника песни и танца Инга Васильева, которая рассказала все подробности проведения праздника в Риге. Прослушать интервью в записи можно ЗДЕСЬ:

Фото: flickr.com/dziesmusvetki