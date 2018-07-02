Праздник песни |

Традицию Праздника песни и танца следует сохранить, развивая ее и дополняя. Такое мнение сегодня на конференции "Латыши в мире принадлежат Латвии. Сохранение и развитие традиции Праздника песни и танца" высказал президент страны Раймонд Вейонис.

Испокон веков латыши пели и по дороге на пашню, и отмечая праздники, но позже пение стало первым общим движением нашего народа, заявил Вейонис, добавив, что организовав первые латвийские праздники пения, Рижское латышское общество сделало их народной манифестацией. Тогда впервые и прозвучал гимн Латвии, отметил президент.

По словам Вейониса, во время оккупации праздники песни и танца поддерживали духовную независимость - совместное пение помогало сохранить латышскость и в изгнании, и в оккупированной Латвии, и в ссылке в Сибири.

Участие в Празднике песни и танца свидетельствует о желании быть принадлежными к Латвии, не забывая свои корни, язык и культуру, считает политик.

"Праздник показывает всем, что культура является основой нашей нации, а песня и танец находятся в ее центре. Праздник помогает латышам во многих странах мира сохранять латышские традиции и язык, а также дает возможность встретиться латышам, которые живут в разных уголках мира", - сказал Вейонис.

Президент добавил, что сохранение и развитие традиций взаимосвязаны.

"Сохранение и развитие традиций Праздника песни идут рука об руку, ибо существовать может только такая традиция, которая развивается", - подчеркнул он.

Однако Вейонис указал, что сохраняя традиции Праздника песни, следует быть готовыми двигаться вперед и меняться.

"Нам важно сохранить Праздник песни с его традициями и символичной силой, но быть готовыми к переменам", - добавил президент.

Как сообщалось ранее, с 30 июня по 8 июля в Риге проходят XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца. В этом году они проводятся под знаком столетия Латвийского государства.

Фото: president.lv