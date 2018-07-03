Праздник песни |

Во вторник, 3 июля в Риге проходит третий день Вселатвийского 26-го Праздника песни и 16-го праздника танца. Программа праздничных мероприятий, как всегда, насыщена – зрителям предлагают множество концертов и спектаклей, а также возможность посетить представления иностранных гостей.

Так, в сегодняшней программе праздничных мероприятий - концерт духовых оркестров "Прикосновение ко времени", концерт коллективов национальных меньшинств "По солнцу", а также концерт народной музыки "Все мои прекрасные песни". Тем временем в Верманском парке пройдет показ спектаклей по пьесам актера и драматурга Адольфа Алунана, подготовленных латвийскими любительскими театрами.

В свою очередь, во дворце культуры ВЭФ латвийцам покажут мюзикл под названием "Чудо-птица Лолиты". Также всех желающих приглашают на Эспланаду, где состоится концерт под названием "Звучит судьба человека", в котором примут участие латышские зарубежные творческие коллективы.

Первый номер в праздничной программе - показ спектаклей по пьесам драматурга Адольфа Алунана, который начнется в 12.00, в Верманском парке. Адольф Алунан - латышский актер, режиссер, драматург и основатель латышского театра. В этом году будет отмечаться его 170-летний юбилей. Постановки по произведениям Адольфа Алунана в исполнении актеров любительских театров Латвии и диаспоры – это посвящение "Отцу латышского театра".

Второй номер программы - мюзикл под названием "Чудо-птица Лолиты", который сегодня дважды покажут в Доме культуры ВЭФ - в 14.00 и в 19.00. В спектакле примут участие около 60 молодых людей - певцы, танцоры и музыканты оркестров из США, Канады и Латвии.

Тем временем в 19.00, в Большой гильдии состоится концерт духовых оркестров "Прикосновение ко времени". Во время концерта можно будет услышать произведения латышских композиторов разных лет, написанные именно для духового оркестра. В концерте примут участие лучшие духовые оркестры Латвии.

Между тем, в 19.00, на Эспланаде состоится концерт "Звучит судьба человека". В концерте примут участие латышские зарубежные творческие коллективы. Тема концерта – жизнь человека сквозь все перипетии истории Латвии.

В 19.30, в Рижском русском театре имени Михаила Чехова пройдет концерт коллективов национальных меньшинств "По солнцу". Тема концерта – сотрудничество и содружество представителей культур национальных меньшинств и представителей культуры Латвии в самых различных формах.

Также будут представлены видеоматериалы – истории билингвальных семей. В концерте примут участие хоры,танцевальные коллективы, вокалисты, народные певцы и другие представители национальных меньшинств. Всего в представлении примут участие около 300 человек.

В свою очередь, в 20.00, в концертном зале Palladium состоится концерт народной музыки "Все мои прекрасные песни". Концерт посвящен новым творческим изысканиям, навеянных фольклором. Зрители услышат всеми известные народные песни в современной интерпретации.

Напомним, Вселатвийский 26-й Праздник песни и 16-й праздник танца будет проходить в Риге до 8 июля. Более подробную программу мероприятий можно найти на сайте dziesmusvetki.lv.

Фото: flickr.com/dziesmusvetki