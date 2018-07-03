"Большой приз" Праздника песни и танца получил ансамбль Anima Sola
Праздник песни | 3 июля 2018 года, 12:45
"Большой приз" Праздника песни и танца в конкурсе вокальных ансамблей получил коллектив культурного центра Огре Anima Sola. Об этом рассказала представитель мероприятия Инга Васильева.
В призу прилагается 1000 евро.
Всего в конкурсе приняли участие 21 ансамбль, среди которых были женские, мужские, смешанные коллективы, а также ансамбль сениоров.
Как сообщалось, с 30 июня по 8 июля в Риге проходят XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца. В этом году они проводятся под знаком столетия Латвийского государства.