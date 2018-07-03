Праздник песни |

Латвийского публициста Риту Эву Нашениеце уличили во лжи после возмущенного поста в соцсети Twitter о том, что русские новостные порталы совсем не уделили внимания Празднику песни и танца.

В своей публикации Нашениеце указывает на то, что когда проходят мероприятия 9 мая, то об этом пишут все латвийские СМИ. При этом, по мнению публициста, про одно из самых позитивных, важных для латышей мероприятий русскоязычные порталы не сообщают.

"Сравнительно интересно: о 9 мая пестрят все латышские новостные порталы. А на русских порталах Шествия праздника песни и танца не существует вообще. Там пишут только о трагических страданиях русских в Латвии. То есть умышленно создается ситуация, когда позитивных новостей в пузыре русскоязычных СМИ быть не должно", - написала публицист, добавляя, что русскоязычная пресса только и публикует статьи о "трагических страданиях русских в Латвии".

Пользователи соцсети сразу стали указывать гиперссылки на русскоязычные порталы Латвии, которые пестрят публикациями о Празднике песни. Некоторые пользователи пристыдили публициста за провокационную ложь.

"Я недолго искала - просто вбила в Google", - пишет Вита.

"Ну как, как можно так нагло врать??? Вы на самом деле не знаете, что есть google? И это в недавнем прошлом руководитель Бюро председателя Сейма, ныне международный эксперт!!! OMG", - написала латвийская журналистка Наталья Жоголе.

"Она надеется, что никто из ее электората на русском языке не может и не сможет найти в сети информацию, а просто поверит на слово. Как противно", - написала Илона Лии.

Как ранее сообщал портал Mixnews в специально созданной рубрике "Праздник песни", в воскресенье в Риге прошло красочное шествие участников мероприятия, в котором приняли участие более 43 000 человек.

Открыли шествие коллективы, представляющие Видземе, за ними последовали коллективы из Курземе, Земгале, Селии, Латгале, зарубежной диаспоры и Риги. Каждый коллектив был одет в традиционные для своего региона народный костюм.

Фоторепортаж с шествия участников Праздника песни и танца смотрите ЗДЕСЬ!