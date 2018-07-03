На Празднике песни и танца произошло первое задержание (3)
Праздник песни | 3 июля 2018 года, 16:48
Во вторник, 3 июля, в 11:37 сотрудники Госполиции задержали у стадиона Daugava некоего человека, который запускал беспилотный летательный аппарат в зоне, где это запрещено. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на Госполицию.
Правоохранительные органы напомнили, что с 30 июня по 9 июля запуск дронов запрещен над всеми местами проведения мероприятий, связанных с Праздником песни и танца.
За подобные действия предусмотрена административная ответственность — денежный штраф от 150 до 300 евро для физических лиц или от 700 до 1500 евро для юридических.
В Госполиции также заметили, что пока что праздник проходит спокойно и есть основания полагать, что так и продолжится.
XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца пройдет в Риге до 8 июля.
"Задержание" это с пальца высосано.