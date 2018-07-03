Праздник песни |

Во вторник, 3 июля, в 11:37 сотрудники Госполиции задержали у стадиона Daugava некоего человека, который запускал беспилотный летательный аппарат в зоне, где это запрещено. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на Госполицию.

Правоохранительные органы напомнили, что с 30 июня по 9 июля запуск дронов запрещен над всеми местами проведения мероприятий, связанных с Праздником песни и танца.

За подобные действия предусмотрена административная ответственность — денежный штраф от 150 до 300 евро для физических лиц или от 700 до 1500 евро для юридических.

В Госполиции также заметили, что пока что праздник проходит спокойно и есть основания полагать, что так и продолжится.

XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца пройдет в Риге до 8 июля.