Четвертый день Праздника песни: концерты песенников и нацменьшинств (5)

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Праздник песни | 4 июля 2018 года, 09:21

В среду, 4-го июля в Риге проходит четвертый день Вселатвийского 26-го Праздника песни и 16-го праздника танца.

Сегодня в программе праздничных мероприятий – концерт духовной музыки под названием "Рядом с тобой", концерт песенников "Дерево Аустры", а также концерты духовых оркестров и духовной музыки с участием коллективов национальных меньшинств.

Первый номер в праздничной программе - концерт песенников "Дерево Аустры". В основу данного концерта легло творчество латвийской фолк-исполнительницы, основателя движения песенников в Латвии Аустры Пумпуре.

Во время концерта ученики Аустры Пумпуры исполнят как свои авторские песни, так и песни латышского композитора Имантса Калниньша. Стоит отметить, что концерт получил название "Дерево Аустры" неслучайно.

Дерево Аустры – это образ в латышской мифологии, представляющий собой обобщенную модель человеческих знаний и представлений о мире. Концерт "Дерево Аустры" начнется в 18.00, в Верманском парке.

Тем временем в 19.00 в Рижской церкви святого Иоанна состоится концерт духовной музыки под названием "Рядом с тобой". Данный концерт – это своеобразное объединение музыкальных традиций двух самых исторически распространенных в Латвии конфессий - католической и лютеранской.

В концерте примут участие шесть лучших латвийских вокальных ансамблей, а также ансамбль из США.

Также в 19.00 в различных церквях и соборах столицы начнутся концерты духовых оркестров – в Рижской церкви Скорбящей Богоматери, в соборе святого Екаба, Евангелической лютеранской церкви св. Мартина и многих других местах.

В свою очередь, в Рижской церкви святой Гертруды в 19.00 состоится концерт духовной музыки с участием коллективов национальных меньшинств.

Напомним, Вселатвийский 26-й Праздник песни и 16-й праздник танца будет проходить в Риге до 8 июля. Более подробную программу мероприятий можно найти на сайте dziesmusvetki.lv.

Фото: flickr.com/dziesmusvetki

Комментарии 5
Хорошо 33 минуты назад
что пока и погода с пониманием относится к участникам праздника - не устраивает пытки дождем и ветром . У нас на Югле , где тоже живут участники - мини концерты каждый день и от этого как то веселей . Мы вообще стали излишне инфантильные - все нам мешают : вороны и чайки слишком громко кричат по утрам , тут же брюзг - уберите немедленно МНЕ мешает ! А как россияне живут месяц среди приезжих ? Так что все нормально.
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Latviešu Patriots1 час назад
Es pat teiktu unikālo, tikai Latviešiem raksturīgo kultūras mantojumu!
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Patriot1 час назад
Prieks, redzèt mùsu Rigas ielàs Dziesmu svetku dalìbniekus mùsu skaistajos tautu tèrpos. Arì laika apstàkli uzlabojas, tà ka skaisti svètki mùsu valsts 100 gadè. Priecàsimies par mùsu tautas spèku un izcilo kultùras mantojumu.
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