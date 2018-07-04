Праздник песни |

В среду, 4-го июля в Риге проходит четвертый день Вселатвийского 26-го Праздника песни и 16-го праздника танца.

Сегодня в программе праздничных мероприятий – концерт духовной музыки под названием "Рядом с тобой", концерт песенников "Дерево Аустры", а также концерты духовых оркестров и духовной музыки с участием коллективов национальных меньшинств.

Первый номер в праздничной программе - концерт песенников "Дерево Аустры". В основу данного концерта легло творчество латвийской фолк-исполнительницы, основателя движения песенников в Латвии Аустры Пумпуре.

Во время концерта ученики Аустры Пумпуры исполнят как свои авторские песни, так и песни латышского композитора Имантса Калниньша. Стоит отметить, что концерт получил название "Дерево Аустры" неслучайно.

Дерево Аустры – это образ в латышской мифологии, представляющий собой обобщенную модель человеческих знаний и представлений о мире. Концерт "Дерево Аустры" начнется в 18.00, в Верманском парке.

Тем временем в 19.00 в Рижской церкви святого Иоанна состоится концерт духовной музыки под названием "Рядом с тобой". Данный концерт – это своеобразное объединение музыкальных традиций двух самых исторически распространенных в Латвии конфессий - католической и лютеранской.

В концерте примут участие шесть лучших латвийских вокальных ансамблей, а также ансамбль из США.

Также в 19.00 в различных церквях и соборах столицы начнутся концерты духовых оркестров – в Рижской церкви Скорбящей Богоматери, в соборе святого Екаба, Евангелической лютеранской церкви св. Мартина и многих других местах.

В свою очередь, в Рижской церкви святой Гертруды в 19.00 состоится концерт духовной музыки с участием коллективов национальных меньшинств.

Напомним, Вселатвийский 26-й Праздник песни и 16-й праздник танца будет проходить в Риге до 8 июля. Более подробную программу мероприятий можно найти на сайте dziesmusvetki.lv.

Фото: flickr.com/dziesmusvetki