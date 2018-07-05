Праздник песни |

В четверг, 5 июля в Риге проходит пятый день Вселатвийского 26-го Праздника песни и 16-го праздника танца.

Сегодня программа мероприятий чрезвычайно насыщена - зрители смогут посетить концерты латышской вокально-симфонической музыки и вокальных ансамблей, спектакли любительских театров, показ латышских народных костюмов и генеральную репетицию танцевального гранд-концерта "Земля Мары".

Первый номер в праздничной программе – народный день "Утренняя заря", который начнется в 11.00 в Верманском парке и продолжится до 22.00. На протяжении всего дня на трех, специально смонтированных сценах различные этнические общины, проживающие на территории Латвии, будут знакомить зрителей с культурными традициями своих народов.

Также с 11.00 до 23.30 в театре "Дайлес" пройдет показ спектаклей любительских театров. На протяжении всего дня можно будет посмотреть до 10 постановок по произведениям латышских авторов.

В 19.00, в театре "Дайлес" пройдет концерт под названием "Играй, братец, играй, сестрица!". В концерте примут участие более 400 музыкантов, играющих на латышском народном инструменте – кокле.

Между тем, в концертном зале "Палладиум" в 19.00 состоится показ латышских народных костюмов.

Как отмечают организаторы праздника, народные костюмы — это код народной культуры и символ национальной идентичности. Показ в рамках праздника проводится уже с 1998 года, чтобы повысить национальное самосознание латвийцев, а также общую культуру ношения народной одежды у участников Праздника песни и танца.

В 20.00, в холле "Арена Рига" состоится концерт латышской вокально-симфонической музыки. В концерте примут участие профессиональные и любительские хоры, а также симфонические оркестры.

Также, в 20.00 в Рижском русском театре имени Михаила Чехова состоится концерт вокальных ансамблей под названием "Свиваю время в кольцо". 11 вокальных ансамблей со всей Латвии представят в музыкальном исполнении образы Времени – сменяющие друг друга свет Дня и темноту Ночи, а также переменность и преемственность времен года.

В 22.00, на стадионе "Даугава" начнется генеральная репетиция танцевального гранд-концерта "Земля Мары". Более 18 000 танцоров – представителей всех поколений - языком танца расскажут о наиболее важных исторических событиях латвийского народа. Также сегодня на первую репетицию на Большой Эстраде Межапарка соберутся хоровые коллективы.

Напомним, Вселатвийский 26-й Праздник песни и 16-й праздник танца проходит в Риге до 8 июля. Более подробную программу мероприятий можно найти на сайте dziesmusvetki.lv.

Фото: flickr.com/dziesmusvetki