Праздник песни |

5 и 6 июля 2018 года в связи с репетициями на стадионе "Даугава" и Межапарке Праздника песни и танца будут организованы дополнительные рейсы до 2:00 часов ночи из центра города.

Дополнительные рейсы будут доступны по следующим маршрутам:

2, 3 и 11, объединенному маршруту 12, 23 и 26 (по Каменному мосту),

18, 24, 18, 24, 25, 37, 40, 50, 51 и 53 автобусов;

1, 5, 7, 10 и 11 трамваев;

9, 14, 15, 17, 18, 22 и 27 троллейбусов.

Четверг, 5 июля

В связи с генеральной репетицией на стадионе Даугава, с 19:00 и в соответствии с пассажирским потоком будет организован специальный маршрут троллейбуса "Центральный вокзал – Стадион Даугава".

От Центрального вокзала троллейбус будет курсировать по улицам Сатеклес, Марияс, А. Чака, Стабу, Авоту, Я. Асара. На Центральный вокзал троллейбус поедет по улицам Я. Асара, Авоту, Матиса, А. Чака, Марияс, Элизабетес, Сатеклес.

Также по мере необходимости, до и после генеральной репетиции будут обеспечены дополнительные рейсы по маршрутам 5, 11 и 22 троллейбусов и маршрутам 6 и 52 автобусов.

В связи с генеральной репетицией в Межапарке, по необходимости, будут организованы дополнительные рейсы по маршруту 11 трамвая.

Пятница, 6 июля

В связи с генеральной репетицией на стадионе "Даугава", с 18:00 и по необходимости, будет организован специальный маршрут троллейбуса "Центральный вокзал – Стадион Даугава".

От Центральной станции троллейбус пойдет по улицам Сатеклес, Марияс, А. Чака, Стабу, Авоту, Я. Асара. От стадиона "Даугава" – по улицам Я. Асара, Авоту, Матиса, А.Чака, Марияс, Элизабетес, Сатеклес.

Также по мере необходимости, до и после генеральной репетиции будут организованы дополнительные рейсы по маршруту 5, 11 и 22 троллейбусов, 6 и 52 автобусов.

Что касается репетиции в Межапарке, то при необходимости будут организованы дополнительные рейсы по маршруту 1 трамвая.