Шестой день Праздника песни: гранд-концерты и народные танцы (3)

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Праздник песни | 6 июля 2018 года, 08:03

В пятницу, 6 июля в Риге проходит шестой день Вселатвийского 26-го Праздника песни и 16-го праздника танца.

Сегодня в программе праздничных мероприятий – танцевальный гранд-концерт "Земля Мары", гранд-концерт духовых оркестров, музыкальное представление детских вокальных ансамблей "И у волка есть душа", ночной концерт музыки "Узоры звуков", а также другие праздничные мероприятия.

Так, уже в 11.00, в Верманском парке начнется День ансамблей народной музыки. Своим искусством зрителей порадуют латышские инструментальные фольклорные группы - на сценах будет исполняться народная музыка разных стилей. Присутствующие также смогут насладиться выступлениями танцевальных групп различных диаспор, проживающих в Латвии, а также, при желании, сами принять участие в танцах.

Тем временем с 12.00 до 22.00, в Малом и Камерном залах театра "Дайлес" пройдут спектакли латвийских любительских театров. На протяжении всего дня можно будет посмотреть до десяти постановок по произведениям латышских авторов.

В 17.00, на Эспланаде начнется гранд-концерт духовых оркестров. В концерте примут участие объединенные духовые оркестры из различных латвийских регионов, а также гранд-оркестр, состоящий из 500 музыкантов.

Как отмечают организаторы праздника, уже с 2003 года, когда была основана традиция гранд-концертов духовых оркестров, это событие всегда удивляет и поражает творческими находками – новыми средствами выразительности и высококачественными инновациями.

В 19.00, в Большом зале театра "Дайлес" состоится музыкальное представление детских вокальных ансамблей "И у волка есть душа". Около 150 певцов со всей Латвии пропоют рассказ о двух различных мирах - людей и волков.

В 22.00 в Рижском Домском соборе состоится ночной концерт музыки на кокле под названием "Узоры звуков". У зрителей будет возможность услышать разнообразную игру латвийских ансамблей, играющих на латышском народном инструменте – кокле.

Главный гвоздь сегодняшней программы - танцевальный гранд-концерт "Земля Мары", который начнется в 22.00, на стадионе "Даугава". Более 18 000 танцоров – представителей всех поколений - языком танца расскажут о наиболее важных исторических событиях латвийского народа.

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Как отмечают организаторы праздника, через созданный на площадке орнамент, музыку, энергию, ритм, а также через четыре цвета, условно знаменующих четыре этапа истории народа, будет передана тесная связь народной песни и танца с человеческой судьбой.

Напомним, Вселатвийский 26-й Праздник песни и 16-й праздник танца проходит в Риге до 8 июля. Более подробную программу мероприятий можно найти на сайте dziesmusvetki.lv.

Фото: flickr.com/dziesmusvetki

Комментарии 3
АЛ21 час назад
Микс, а зачем вы всё время про эти пляски на русской ветке пишите? Зачем НАМ это читать?
Какая разница, что и где эти плясуны будут делать (кстати, за наш счёт!). Пишите только информацию, где из-за этих плясунов будут проблемы с дорожным движением...
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Ага2 часа назад
Все не натанцевались, бедняги...
3
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Patriot2 часа назад
Mùsu Dziesmu svètku dalìbnieki ar prieku demonstrètie savus prieksnesumus un ir spèka un enerģijas pilna, bet sejienes naida komentàru rakstìtàji ir jau nolùzusi. Nolùza tàpèc, ka saprot, ka vinus neviens netaisàs klausìties. Mès latviesi svinam un svinèsim savus svètkus mùsu valstì, tad un kur gribesim.
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