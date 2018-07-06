Праздник песни |

В пятницу, 6 июля в Риге проходит шестой день Вселатвийского 26-го Праздника песни и 16-го праздника танца.

Сегодня в программе праздничных мероприятий – танцевальный гранд-концерт "Земля Мары", гранд-концерт духовых оркестров, музыкальное представление детских вокальных ансамблей "И у волка есть душа", ночной концерт музыки "Узоры звуков", а также другие праздничные мероприятия.

Так, уже в 11.00, в Верманском парке начнется День ансамблей народной музыки. Своим искусством зрителей порадуют латышские инструментальные фольклорные группы - на сценах будет исполняться народная музыка разных стилей. Присутствующие также смогут насладиться выступлениями танцевальных групп различных диаспор, проживающих в Латвии, а также, при желании, сами принять участие в танцах.

Тем временем с 12.00 до 22.00, в Малом и Камерном залах театра "Дайлес" пройдут спектакли латвийских любительских театров. На протяжении всего дня можно будет посмотреть до десяти постановок по произведениям латышских авторов.

В 17.00, на Эспланаде начнется гранд-концерт духовых оркестров. В концерте примут участие объединенные духовые оркестры из различных латвийских регионов, а также гранд-оркестр, состоящий из 500 музыкантов.

Как отмечают организаторы праздника, уже с 2003 года, когда была основана традиция гранд-концертов духовых оркестров, это событие всегда удивляет и поражает творческими находками – новыми средствами выразительности и высококачественными инновациями.

В 19.00, в Большом зале театра "Дайлес" состоится музыкальное представление детских вокальных ансамблей "И у волка есть душа". Около 150 певцов со всей Латвии пропоют рассказ о двух различных мирах - людей и волков.

В 22.00 в Рижском Домском соборе состоится ночной концерт музыки на кокле под названием "Узоры звуков". У зрителей будет возможность услышать разнообразную игру латвийских ансамблей, играющих на латышском народном инструменте – кокле.

Главный гвоздь сегодняшней программы - танцевальный гранд-концерт "Земля Мары", который начнется в 22.00, на стадионе "Даугава". Более 18 000 танцоров – представителей всех поколений - языком танца расскажут о наиболее важных исторических событиях латвийского народа.

Как отмечают организаторы праздника, через созданный на площадке орнамент, музыку, энергию, ритм, а также через четыре цвета, условно знаменующих четыре этапа истории народа, будет передана тесная связь народной песни и танца с человеческой судьбой.

Напомним, Вселатвийский 26-й Праздник песни и 16-й праздник танца проходит в Риге до 8 июля. Более подробную программу мероприятий можно найти на сайте dziesmusvetki.lv.

Фото: flickr.com/dziesmusvetki